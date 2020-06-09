СМИ назвали причину смерти водителя, попавшего в ДТП с Ефремовым

По словам собеседника агентства, пострадавший получил различные травмы головы и грудной клетки. Медики боролись за его жизнь всю ночь.

«Однако утром у мужчины отказало сердце, восстановить сердечный ритм не удалось», — сказал он.

По предварительным данным, множественные травмы оказались не совместимы с жизнью. Кроме того, пострадавший потерял много крови. Вследствие этого друг за другом стали отказывать жизненно важные органы, добавил источник.

Поздно вечером 8 июня Михаил Ефремов вылетел на своем автомобиле на встречную полосу в районе Смоленской площади в Москве. Иномарка столкнулась с грузовиком. Водителя фургона экстренно госпитализировали в больницу.

Актера полиция задержала на месте происшествия. Ефремов находился в состоянии алкогольного опьянения. Утром 9 июня стало известно о смерти пострадавшего в ДТП. Также СМИ написали, что артиста отпустили домой под подписку о невыезде.