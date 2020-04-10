Дефицита не будет. Россия обеспечила себя запасом для продовольственной корзины

Россия не просто обеспечена продуктами, но и продолжает их экспортировать. Об этом сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко, рассказав о первых контейнерах российской говядины, отправленных в Китай.

Абрамченко в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» заявила, что Россия перевыполнила показатели Доктрины продовольственной безопасности и обеспечена продуктами, которые входят в продовольственную корзину.

«Мы себя полностью обеспечиваем и даже превышаем доктрину по масложировой продукции, по растительному маслу, по зерну, по сахару. Есть определенное отставание по соли, но никакого дефицита соли в нашей стране не наблюдается. Если есть необходимость завезти в нужном объеме, мы это делаем», — сказала Абрамченко.

Она также сообщила, что 7 апреля в Китай отправились первые восемь контейнеров с российской говядиной. По словам Абрамченко, Россия смогла накормить себя и готова к экспортным поставкам.

Абрамченко отдельно рассказала про запасы гречки, которую буквально сметали с полок в марте. Вице-премьер подчеркнула, что гречки в России достаточно. Только в Алтайском крае есть 365 тысяч тонн в запасе.