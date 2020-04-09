Минсельхоз: запасов гречки в России хватит до следующего урожая

Как рассказал заместитель министра сельского хозяйства, сейчас у аграриев — не меньше 300 тысяч тонн остатков урожая гречихи с прошлого года. Поэтому можно сделать вывод, что запасов хватит на продолжительное время.

Как подчеркнул Хатуов, спрос на гречку в нашей стране останется стабильным. «Если говорить о некоторых запасах, которые делают жители нашей страны в силу произошедшего, то наше видение — эти запасы уже состоялись», — отметил замглавы Минсельхоза.

Сейчас пиковый спрос на продукты в России на фоне пандемии коронавируса остался позади. В этом уверены эксперты.

В середине марта, по данным ретейлеров, россияне бросились скупать продукты с прилавков, таким образом обеспечив себе запас еды на несколько месяцев. Власти тогда уверили, что продуктов хватит на всех. Президент России Владимир Путин призвал людей не делать запасы, чтобы потом еду не пришлось выбрасывать.