Российскую говядину будут поставлять в Китай

Российские производители перевыполнили план по обеспечению страны мясом. В связи с этим власти провели переговоры с Китаем о начале поставок. Теперь страна будет отправлять в КНР говядину.

Замредседателя правительства Виктория Абрамченко сообщила, что в России производители мяса превысили план Доктрины продовольственной безопасности. Согласно документу, должно быть 85%, но отметку превысили до 96,7%.

«В этой связи я хочу поделиться хорошей новостью. 25 марта премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о проведении переговоров с Китайской стороной о поставках говядины. Эти переговоры длились несколько лет», — рассказала Абрамченко на совещании президента России Владимира Путина с членами кабмина.

Первые восемь поставок в КНР запланированы на 7 апреля. Экспорт российской говядины позволит дать новый импульс развитию мясной отрасли.

Еще вице-премьер сообщила о ситуации на рынке продовольствия. По ее словам, пик спроса произошел 14 и 15 марта, теперь же ситуация стабильная.

«Сейчас ажиотажного спроса на товары, в том числе длительного хранения не отмечаем. На складах и в распределительных центрах продукции достаточно. Нет проблем и с картофелем и овощами так называемого „борщевого набора“», — заверила Абрамченко.

Продуктов хватает не только в Москве и Петербурге, но и во всех регионах страны. Более того, постоянно формируется запас основных продуктов в расчете на два месяца.

Россияне скупали крупы и товары первой необходимости после того, как появились тревожные сообщения о пандемии. Власти страны не раз обращались к гражданам, чтобы они не закупались товарами. Дефицита продуктов в России нет.