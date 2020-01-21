    21 января 2020, 23:40

    Новое правительство должно обеспечить россиян качественными продуктами. О чем Доктрина Путина?

    Александра Каширина

    Владимир Путин поручил новому правительству за три месяца решить, какие мероприятия нужно провести для реализации Доктрины продовольственной безопасности. Он требует сделать Россию независимой от импорта. Продукты питания должны быть доступны для всех россиян, причем как по цене, так и по «географии». Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
    Новое правительство должно обеспечить россиян качественными продуктами. О чем Доктрина Путина?

    Граждане страны должны иметь доступ к продуктам, необходимым для полноценной и здоровой жизни, отметил президент. Правительству поручено разработать документы, которые будут регулировать развитие сельского и рыбного хозяйства страны.

    «Настоящая доктрина является основой для разработки правовых актов ... по обеспечению продовольственной безопасности, развития сельского и рыбного хозяйства», — указано в документе.

    Президент обратил внимание, что государство заинтересовано в улучшении уровня жизни своих граждан. Поэтому нужно развивать сельское хозяйство, ужесточить санитарный контроль и улучшить подготовку сотрудников сферы. Также необходимо модернизировать производство продуктов питания.

    Новая доктрина запрещает ввоз генно-модифицированных семян сельских культур, животных и «синтетических биологических агентов», то есть специальных препаратов. А за генно-модифицированными продуктами, произведенными в России, устанавят контроль.

    Государство при этом будет оказывать поддержку как крупным производителям, так и индивидуальным предпринимателям. Новое правительство должно сделать такую поддержку более эффективной. В доктрине также сказано, что в сферу интересов государства входит «внедрение отечественных технологий в развитие животноводства, рыбоводства и выращивании растительной пищи».

    21 января в России объявили состав нового Кабмина. Прошлый кабинет министров ушел в отставку в минувшую среду, 15 января, через несколько часов после обращения президента России Владимира Путина к Федеральному собранию.