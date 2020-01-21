Новое правительство должно обеспечить россиян качественными продуктами. О чем Доктрина Путина?

Граждане страны должны иметь доступ к продуктам, необходимым для полноценной и здоровой жизни, отметил президент. Правительству поручено разработать документы, которые будут регулировать развитие сельского и рыбного хозяйства страны.

«Настоящая доктрина является основой для разработки правовых актов ... по обеспечению продовольственной безопасности, развития сельского и рыбного хозяйства», — указано в документе.

Президент обратил внимание, что государство заинтересовано в улучшении уровня жизни своих граждан. Поэтому нужно развивать сельское хозяйство, ужесточить санитарный контроль и улучшить подготовку сотрудников сферы. Также необходимо модернизировать производство продуктов питания.

Новая доктрина запрещает ввоз генно-модифицированных семян сельских культур, животных и «синтетических биологических агентов», то есть специальных препаратов. А за генно-модифицированными продуктами, произведенными в России, устанавят контроль.

Государство при этом будет оказывать поддержку как крупным производителям, так и индивидуальным предпринимателям. Новое правительство должно сделать такую поддержку более эффективной. В доктрине также сказано, что в сферу интересов государства входит «внедрение отечественных технологий в развитие животноводства, рыбоводства и выращивании растительной пищи».

21 января в России объявили состав нового Кабмина. Прошлый кабинет министров ушел в отставку в минувшую среду, 15 января, через несколько часов после обращения президента России Владимира Путина к Федеральному собранию.