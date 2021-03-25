Дагестанка с тату разрешила бывшему мужу видеться с детьми. Но потребовала алименты

В Дагестане матери с татуировками вернули детей. В суде она заявила, что не против, чтобы отец виделся с ними, когда ему захочется. Но теперь она намерена написать на бывшего мужа заявление о неуплате алиментов. Об этом Нина Церетилова рассказала «360».

«Во-первых, суд длился почти семь часов. Выносили решение очень долго. Закончилось тем, что в суде, когда был сам процесс, мы отказалась от второй части иска, именно порядка общения отца с детьми — воскресенье, с 13:00 до 17:00. Мы сказали, что мы совершенно не против, чтобы отец общался с детьми, когда ему того захочется. Верховный суд Дагестана вынес решение в пользу моего иска о месте проживания детей со мной. Этим он и закончился», — рассказала женщина.

Тем не менее теперь она намерена бороться за алименты, которые муж не выплачивает.

«Наверное, я буду подавать вновь заявление на то, чтобы его уже привлекли к уголовной ответственности. Как сейчас будут работать после случившегося приставы, я не знаю. С алиментами пока так. Я даже не знаю точную сумму его задолженности», — пояснила она.

Молодая мать боролась за право жить вместе со своими двумя сыновьями и дочерью больше года. Ее дело вызвало большой резонанс. Женщина решила развестись со своим мужем после того, как он ее несколько раз избил. Несмотря на то, что отец пытался выкрасть детей и отвезти их в Москву, а также не платил алименты, суд изначально постановил, что многодетная мама «аморальная», потому что не носит хиджаб. Судью также смутили татуировки, пирсинг и разноцветные волосы женщины. Поэтому дети сначала достались отцу.