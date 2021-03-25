Все больше стран открываются для россиян к майским праздникам. Но отдых будет доступен с одним условием

Сейшельские острова открыли границы для туристов. С 25 марта россияне смогут полететь отдыхать на острова, но только при наличии отрицательного результата ПЦР-теста. Это не единственный курорт, который уже готов принимать у себя гостей. Вот несколько идей, куда отправиться на майские праздники.

Сейшельские острова

Иностранцы смогут отдыхать на Сейшелах, если сделают ПЦР-тест не позднее чем за 72 часа до прибытия на острова. При этом результат должен быть отрицательным. Справку на Сейшелах принимают на английском языке в бумажном виде с оригинальной печатью. В таком случае гости курорта смогут сразу заселиться в отель.

На отдыхе придется соблюдать некоторые санитарные правила. Например, носить маски, соблюдать социальную дистанцию и тщательно дезинфицировать руки. Несмотря на это, по словам главы островного государства Уовела Рамкалавана, число забронированных рейсов обнадеживает. По состоянию на следующую неделю в страну отправят более 28 рейсов. Со 2 апреля на Сейшелы будет летать и «Аэрофлот».

«Сейшельские Острова занимают первое место в мире по количеству прививок. На этой неделе люди начали принимать свою вторую дозу вакцины Covishield. У нас есть более 63 тысяч человек, которые уже приняли свою первую дозу. <…> К концу этой недели у нас будет 50% людей, которые уже получили вторую дозу», — процитировали Рамкалавана в Seychelles News Agency.

Кипр

Границы для туристов открывает и Кипр. С 1 апреля можно будет полететь на один из самых популярных среди россиян курортов. При этом потенциальным отдыхающим также придется сдать тесты на коронавирус. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе государственного комитета по туризму островного государства.

«Кипр открывает свои границы для всех посетителей из России с 1 апреля 2021 года. Тем пассажирам, которые прошли соответствующее тестирование и доказали отсутствие у них коронавирусной инфекции, а также тем, кто не вступал в осознанный близкий контакт с подтвержденным носителем заболевания, будет гарантировано пребывание на Кипре без карантина», — заявили в пресс-службе.

Результаты тестирования не понадобятся лишь детям младше 12 лет. По данным госкомитета, власти Кипра приняли все меры для обеспечения безопасного отдыха на курортах.

Исландия

Границы для туристов открыла и Исландия. Эта страна не раз лидировала в рейтингах самых безопасных с точки зрения коронавируса. Правда, чтобы попасть на остров, туристам придется пройти вакцинацию. Об этом говорится в заявлении на сайте Минздрава страны.

Иностранцам, привитым одобренным Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА) препаратом, не нужно будет соблюдать карантин или сдавать тесты. Ранее это правило действовало для жителей Евросоюза и стран — членов Европейской экономической зоны.

Турция

Открыта для путешественников и Турция. С начала года страна приняла более миллиона туристов. А на майские праздники туда собираются 78,8% россиян, написала газета «Известия».

Для того чтобы въехать в страну, отдыхающим понадобится справка об отсутствии у них коронавируса. Этот документ будут требовать до 15 апреля. При этом ПЦР-тест должен быть сделан за 72 часа до поездки.

Танзания

Также посетить можно Танзанию. Она открыла границы для международного авиасообщения еще 18 мая прошлого года. Россия возобновила с африканской страной авиасообщение 1 августа. В начале июня глава государства Джон Магуфули объявил, что Танзания свободна от коронавируса. Так что для въезда в государство справка с отрицательным тестом на коронавирус не требуется. А вот визу все же придется оформить.

Уже на борту самолета пассажирам нужно будет заполнить анкету со своими личными данными, информацией о туристической компании и наличии или отсутствии признаков коронавируса.

Мальдивы

Особой популярностью в этом году у россиян стали пользоваться Мальдивы, которые также открыты для отдыха. Более того, власти островного государства планируют в этом году сосредоточиться на развитии недорогого отдыха, как сообщили в АТОР. Сейчас на Мальдивы ежедневно прибывают регулярные и чартерные рейсы из Москвы.

Для въезда на курорт понадобится сдать ПЦР-тест. Срок действия — 96 часов. При этом справка должна быть на английском языке. Исключение — дети возрастом до одного года. Также в течение суток до прибытия на острова необходимо заполнить электронную декларацию. Затем туристы получают QR-код. Его нужно распечатать или сохранить на телефон. Предъявить его попросят в аэропорту Мале.

Таиланд

В Таиланде также задумались над открытием границ для туристов. Власти наиболее популярных у путешественников Пхукета и Самуи рассказали о предварительных условиях, на которых готовы принимать гостей, сообщила АТОР.

Правда, на майские праздники туда попасть все еще не получится. Острова планируют начать принимать туристов с июля. Руководство страны рассчитывает на вакцинацию местного населения и прибывающих гостей.

Власти уже подготовили специальную программу Phuket Tourism Sandbox («туристическая песочница»). В рамках нее привитым туристам не придется соблюдать карантин, а для въезда нужно будет предъявить сертификат, паспорт о вакцинации или же проездной IATA TravelPass. Правда, помимо этого, с путешественников потребуют пройти ПЦР-тест в аэропорту, а также активировать приложение ThailandPlus.