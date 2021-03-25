Власти помогут дагестанке с тату найти детей, которых у нее отобрал бывший муж

Врио главы Дагестана Сергей Меликов попросил МВД установить местонахождение детей Нины Церетиловой из Махачкалы, которая добилась права проживания с ними через суд. Двух сыновей и дочь забрал ее бывший муж. Об этом сообщила «Дагестанская правда».

Нина Церетилова ранее обжаловала решение Кировского суда Махачкалы, который передал трех ее детей бывшему мужу. Она обратилась в Верховный суд Дагестана, который отменил это решение.

Меликов, выступая на сессии Народного собрания, обратился к главе МВД Дагестана Абдурашиду Магомедову и попросил его, чтобы он обеспечил исполнение решения суда.

«Детей матери должны вернуть. Я просто не хочу, чтобы эта ситуация вернула нас в средневековье, к сожалению, у нас это иногда бывает. Детей, по крайней мере сегодня, найти не могут», — сказал врио главы республики.

Церетилова ранее рассказала «360», что сама стала инициатором развода. Нина приняла такое решение после того, как муж избивал ее, когда она была беременна. Но в суде Махачкалы решили, что она не может воспитывать детей из-за ее «аморального образа жизни», и процесс выиграл бывший муж.