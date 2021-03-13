Суд Дагестана забрал детей у матери с яркой внешностью. Отказ от хиджаба и пирсинг привел к семейной трагедии

Летом 2020 года дагестанка Нина обратилась в суд, чтобы определить окончательное место жительства двух сыновей и дочери. Процесс выиграл бывший муж Магомед: по словам Нины, суд решил, что она не может их воспитывать из-за «аморального» образа жизни, а именно татуировок и пирсинга, разноцветных волос и отсутствия хиджаба. Однако мужчина настаивает на другой причине.

Причины развода

Нина рассказала «360», что сама стала инициатором развода.

«Этот человек меня жестоко избил беременную, и я за неделю собралась и уехала в Махачкалу, совершенно в никуда. Магомед поднимал руку и до этого. <…> В какой-то момент он перестал это делать под влиянием того, что на него надавили родственники», — отметила она.

По словам собеседницы, затишье длилось почти год, а продолжилось в январе 2012-го — тогда супруг избил Нину в магазине. Родственники убедили ее не разводиться, но в марте все повторилось. Тогда беременная третьим ребенком Нина взяла детей и уехала в Махачкалу, где жила на съемной квартире.

Я не планировала куда-то убегать, забирать детей. Они имели право на родственников, имели право на отца Нина.

Она подчеркнула, что после расставания никогда не настраивала детей против отца.

Алименты

На алименты Нина подала сразу, в 2012-м, — сперва на двух старших детей, а после рождения младшего сына и на него. Однако спустя несколько лет она отозвала эти заявления по просьбе мужа.

В тот момент Магомеду нужно было выехать за границу, а с долгами попасть туда было нельзя. Собеседница уточнила, что он обещал начать помогать детям, оправдываясь сложным периодом в жизни.

«В 2018 году я [иск] просто возобновила, потому что человек ничего не делал совершенно, никак не участвовал в жизни детей, никак их не содержал. В 2018 году его ограничили в водительских правах. С этого все и началось. Он жил тогда в Москве, и к нему начали ходить по вопросу алиментов. И он в конце 2019-го — начале 2020-го приехал сюда решать вопрос с алиментами», — отметила она.

По ее словам, до 2020 года бывший муж не выплатил детям ни рубля — сейчас долг составляет более 800 тысяч.

«Я просила, чтобы была какая-то уголовная ответственность, по закону РФ это имеет место. Но у него там связи, панибратство — мне отказывают в возбуждении уголовного дела против него», — рассказала собеседница.

Первое похищение

По словам собеседницы, в начале 2020 года бывший муж впервые «выкрал» детей. Это произошло 24 января.

«Я пришла домой, это была зима — куртки висят, полуголыми он их забрал. Отключил телефон, я не знала, где и с кем он может проживать. Правоохранители вмешались и через четыре или пять дней детей мне вернули», — отметила она.

Она уточнила, что с тех пор бывший муж не раз забирал детей из школы, не дожидаясь конца занятий.

«Он говорил: „Я хочу забрать детей в Москву, не препятствуй мне, не мешай, я с ними разберусь и буду за ними смотреть“. Он заявил, что напишет заявление в суд, чтобы окончательно определить, с кем должны остаться дети. Однако ничего не происходило, и я решила подать иск самостоятельно», — рассказала Нина.

Нина уверена, что, забрав детей себе, Магомед надеется избежать долга по алиментам. Она добавила, что женщин нередко шантажируют возможностью видеться с детьми и воспитывать их, чтобы заставить отказаться от алиментов.

«Аморальный облик»

Суд вынес решение оставить детей с отцом.

«Из представленных фотографий и видеозаписей следует, что [истица] ведет образ жизни, не соответствующий нормам и правилам поведения многодетной матери. <…> На ее теле изображены татуировки с надписями», — процитировала kp.ru решение суда.

«Естественно, никто не ожидал такого поворота. Учитывая всю подноготную. Соответственно, я подала апелляционный иск, в течение месяца я имела на это право, и дело передали в Верховный суд. Мы делали акцент на то, что судья превысил свои полномочия. Он не эксперт, чтобы судить о моей аморальности, а это самый главный фактор решения», — рассказала Нина.

Она добавила, что судья назвал ее образ жизни не соответствующим нормам на основе Stories из ее Instagram, которые собрал бывший муж. На одном из них сын надевает парик и платье и веселится с сестрой — суд решил, что Нина формирует у детей толерантное отношение к ЛГБТ-сообществу.

Эксперты не согласны с судом

После апелляции начались различные экспертизы. Специалисты выясняли, какой у Нины на самом деле образ жизни, как к ней относятся дети, хотят ли они с ней жить.

По словам Нины, экспертиза показала, что никакого «аморального образа» жизни она не ведет.

«Там все хорошо. Дети говорят, что они любят отца, но им некомфортно с ним жить, потому что они никогда с ним не жили. <…> У него, в принципе, нет возможности к их проживанию. У него двухкомнатная квартира, в которой проживают он, его жена, двое ее детей от первого брака и общий ребенок. А через несколько недель она должна родить еще одного ребенка», — подчеркнула Нина.

Адвокат, председатель дагестанской коллегии адвокатов «Традиция» Зияутдин Увайсов рассказал «360», что для характеристики действий судьи нужно сперва почитать решение и результаты экспертиз. Однако он отметил, что внешний вид женщины никак не должен повлиять на решение суда по определению места жительства детей. Он подчеркнул, что большинство женщин сейчас ходят без хиджаба, хоть и одеваются скромнее, чем в основной части России.

«Пирсинг и татуировки тоже [не могут повлиять на решение суда]. Если у нее откровенное такое поведение, то еще может быть, поведение и должно учитываться при решении. Бывает же, что люди некоторые себя полностью покрывают татуировками, — тогда возможно», — отметил он.

Он также подчеркнул, что суд должен учитывать мнение детей при вынесении решения, если они старше 10 лет. По словам Нины, во время процесса они говорили, что хотят быть с отцом, потому что Магомед их запугал. Он сказал, что в противном случае его посадят и тогда сыновья и дочь никогда его не увидят. Старшему сыну сейчас 14, дочери — 11, а младшему сыну девятый год.

Не видела детей с прошлого года

По словам собеседницы, Магомед забрал детей после проведения первой экспертизы —14 декабря 2020 года. Нина отметила, что они не находятся с отцом. По ее словам, сперва бывший муж просто передал сыновей и дочь посторонним людям, которые их укрывают, а сейчас перевозит от одних родственников к другим. При этом дети живут не вместе.

«Идти туда с криком и забирать детей — я не хочу их травмировать больше, чем они сейчас травмированы. Забирать их — они пойдут в школу, а завтра придет опять Магомед и увезет их. Я жду судебного решения», — отметила она.

Собеседница подчеркнула, что постоянно пишет заявления в опеку, в комиссию по делам несовершеннолетних, а также в полицию. Там ей отказывают, утверждая, что суд решил оставить детей с отцом. Однако, по словам Нины, это постановление пока не вступило в силу.

«До сих пор нет ответа на мой вопрос, где мои дети находятся. Я подавала в розыск. Да, Магомед говорит, что они в безопасности где-то с ним, но где? Я имею право знать, где мои дети, имею право быть с ними на связи. Куда только можно было, мы уже написали», — подчеркнула Нина.

Позиция бывшего мужа

При этом Магомед придерживается другой версии событий. Его слова процитировала kp.ru. Мужчина в социальных сетях заявил, что в браке воспитывал детей сам — а супруга якобы уделяла все внимание работе. Он подчеркнул, что считает аморальными не татуировки, а методы воспитания. Например, видео, на котором младший сын одет в платье и держится за пилон, который установлен на кухне. Возмутили его и кадры, на которых на этом же пилоне танцует бывшая жена.

Магомед рассказал, что дети не раз звонили ему и жаловались на мать — якобы она оставляла их и уходила в клубы до утра.

«Я ругался с ней из-за жалоб детей. Говорил, что если она как мать не начнет за ними смотреть и не перестанет шастать по ночам, я заберу их. На что она заявляла, чтобы я попробовал их забрать, если смогу, и она делает „че по кайфу“. Это ее слова. Я давно обещал детям, что заберу их к себе. И мне плевать на алименты, суд и законы, когда встает такой вопрос. Нина пусть теперь живет „по кайфу“», — подчеркнул он.