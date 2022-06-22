Coca-Cola не пустили в список товаров параллельного импорта

Внесение напитков американской компании Coca-Cola в список товаров, попадающих под параллельный импорт, не рассматривается. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступила пресс-служба министерства сельского хозяйства России.

В ведомстве пояснили, что в стране достаточно фабрик, которые выпускают безалкогольные напитки для полного обеспечения внутреннего спроса.

«В настоящее время на площадке Минсельхоза России не рассматривается возможность внесения напитков под брендами Coca-Cola Company в список товаров для параллельного импорта», — заявили в пресс-службе.

В министерстве отметили, что на отечественном рынке представлен огромный ассортимент сладких газированных напитков и соков российских производителей.

О возможности использовать механизм параллельного импорта для оптовых поставок продукции Coca-Cola заявлял уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов.

Российский офис The Coca‑Cola Company сообщил о приостановке работы 8 марта и подчеркнула, что в начале мая полностью покинет страну. Вслед за головным офисом о приостановке продаж и производстве всех напитков бренда в России объявили дистрибьюторы и дочерние компании.