Титов допустил, что завозить Coca-Cola в Россию можно будет по механизму параллельного импорта

Продукцию Coca-Cola можно завозить в Россию, применяя легализованный механизм параллельного импорта. Об этом ТАСС заявил уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов.

«Продукцию Coca-Cola можно завозить спокойно по параллельному импорту и покупать, условно, через Alibaba. Какие проблемы?» — заметил бизнес-омбудсмен.

Он добавил, что таким образом можно завозить и некоторое технологическое оборудование, например запчасти для автомобилей.

«Есть огромные склады запчастей — коробок передач, масляных фильтров и так далее, — которые не учитываются в единых базах данных. А на Ближнем Востоке расположены целые хабы многих автомобильных компаний по запчастям», — добавил Титов.

Запчасти для авиатехники ввозить через параллельный импорт будет невозможно, считает он.

Ранее компании Coca-Cola Bottlers и Coca-Cola HBC объявили, что прекратят производить и продавать в России продукцию под своим брендом. Это произойдет после того, как завершится процесс сокращения мощностей.