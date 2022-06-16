Coca-Cola перестанут продавать в России

Дистрибьюторы Coca-Cola в России заявили, что остановят в стране продажу Coca-Cola и других напитков бренда. Их клиенты опустошают запасы продукции.

В компаниях Coca-Cola Bottlers и Coca-Cola HBC (Coca-Cola Hellenic) уточнили, что производить Coca-Cola в РФ тоже перестанут.

The Coca‑Cola Company объявила о приостановке деятельности в России 8 марта, а через несколько дней сообщила о досрочном завершении всех стимулирующих рекламных акций. В начале мая компания допустила, что полностью покинет российский рынок.

Замена напиткам Coca-Cola и Fanta уже есть: в Видном компания Megapack дала старт производству алкогольных и безалкогольных напитков. Ожидается, что их стоимость будет ниже, чем на привычные бренды, а вкус останется на одном уровне с лидерами рынка.