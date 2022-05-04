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    04 мая 2022, 20:34

    Coca-Cola допустила полный уход с российского рынка

    Гендиректор The Coca-Cola Company допустил полный уход компании из России

    Анна Усачева

    Многие зарубежные бренды рассматривают полный уход с российского рынка. Их список может пополнить и американская компания Coca-Cola. Об этом заявил гендиректор корпорации Джеймс Квинси. Его слова процитировало РИА «Новости».

    Coca-Cola допустила полный уход с российского рынка

    Он сделал это заявление на мероприятии Wall Street Journal для генеральных директоров. Квинси отметил, что его компания рассматривает возможность «полного исчезновения в какой-то момент» с российского рынка.

    Однако, по мнению гендиректора Coca-Cola, уход бренда не станет тем фактором, который окажет влияние на позицию властей РФ.

    «Символизм важен, но он не будет решающим фактором», — сказал Квинси.

    The Cocla-Сola Company заявила о приостановке своей деятельности в России 8 марта. С того момента в Черноголовке создал альтернативу американскому напитку. Местный завод подал заявку в Роспатент на регистрацию бренда RuCola. Если инициатива будет одобрена, то русская кока-кола появится на прилавках магазинов летом этого года.