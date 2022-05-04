Coca-Cola допустила полный уход с российского рынка

Многие зарубежные бренды рассматривают полный уход с российского рынка. Их список может пополнить и американская компания Coca-Cola. Об этом заявил гендиректор корпорации Джеймс Квинси. Его слова процитировало РИА «Новости».

Он сделал это заявление на мероприятии Wall Street Journal для генеральных директоров. Квинси отметил, что его компания рассматривает возможность «полного исчезновения в какой-то момент» с российского рынка.

Однако, по мнению гендиректора Coca-Cola, уход бренда не станет тем фактором, который окажет влияние на позицию властей РФ.

«Символизм важен, но он не будет решающим фактором», — сказал Квинси.

The Cocla-Сola Company заявила о приостановке своей деятельности в России 8 марта. С того момента в Черноголовке создал альтернативу американскому напитку. Местный завод подал заявку в Роспатент на регистрацию бренда RuCola. Если инициатива будет одобрена, то русская кока-кола появится на прилавках магазинов летом этого года.