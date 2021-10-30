Чубайс назвал причину глобального энергетического кризиса

Энергетический кризис стал одним из проявлений глобального энергетического перехода и затронул не только страны ЕС. Такое мнение выразил спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс.

«Действительно, кризис имеет место быть. Действительно, в его причинах — ошибки с запасами газа в подземных хранилищах, ошибки, связанные с природными эффектами», — заявил Чубайс в ходе выступления, видео которого появилось на его странице в Facebook.

Он уточнил, что на кризис повлиял в том числе низкий уровень ветра на Северном море. Но это, по его мнению, только поверхностные выводы.

Подобные суждения о ситуации с газом в ЕС Чубайс назвал «взглядом 3 „б“ класса на проблему». Политик обратил внимание, что проблемы в энергетической сфере есть также в Китае, Ливане, Бразилии и Индии, несмотря на отсутствие каких-либо ошибок.

Таким образом, по мнению Чубайса, можно говорить о том, что мир столкнулся с одним из первых проявлений глобального перехода.

Повышение цен на газ в Европе, по словам Чубайса, не означает для России ничего хорошего, потому что из-за кризиса европейские страны придут к выводу о необходимости снижения доли углеводородов в энергетическом балансе. На фоне этого темпы снижения углеводородного экспорта России окажутся существенно выше, заключил он.