Сечин спрогнозировал возможный конец эпохи низких цен на энергию

Эпоха относительно низких цен на энергию может подойти к концу, заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин. По его словам, она продолжалась почти 100 лет, но изменения внесло дестимулирование развития традиционной энергетики.

Сечин пояснил, что этот процесс приводит к снижению объема инвестиций, которые нужны, чтобы поддерживать уровень производства традиционных энергоресурсов. Это вызывает дефицит и еще больший рост цен, сообщил ТАСС.

По мнению главы «Роснефти», структуру мировой энергетики нужно менять взвешенно, не допускать, чтобы она скатывалась в энергетическую инфляционную спираль.

Вместе с тем Сечин указал на то, что возобновляемая энергетика даже в долгосрочной перспективе не сможет полностью заменить традиционные энергоресурсы.

По его прогнозу в будущем Индия станет одним из главных драйверов роста мирового спроса на нефть. Власти этой страны полагают, что потребление нефти удвоится к 2050 году, уточнил Сечин. В связи с этим, по его словам, уже сейчас требуется принимать решения, чтобы обеспечить будущий спрос.

«В противном случае нас ждет новое обострение дефицита и рост цен», — заключил он.