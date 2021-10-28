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    28 октября 2021, 19:58

    Сечин спрогнозировал возможный конец эпохи низких цен на энергию

    Глава Роснефти Игорь Сечин: Эпоха относительно низких цен на энергию может подойти к концу

    Ольга Назаркина

    Эпоха относительно низких цен на энергию может подойти к концу, заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин. По его словам, она продолжалась почти 100 лет, но изменения внесло дестимулирование развития традиционной энергетики.

    Сечин спрогнозировал возможный конец эпохи низких цен на энергию

    Сечин пояснил, что этот процесс приводит к снижению объема инвестиций, которые нужны, чтобы поддерживать уровень производства традиционных энергоресурсов. Это вызывает дефицит и еще больший рост цен, сообщил ТАСС.

    По мнению главы «Роснефти», структуру мировой энергетики нужно менять взвешенно, не допускать, чтобы она скатывалась в энергетическую инфляционную спираль.

    Вместе с тем Сечин указал на то, что возобновляемая энергетика даже в долгосрочной перспективе не сможет полностью заменить традиционные энергоресурсы.

    По его прогнозу в будущем Индия станет одним из главных драйверов роста мирового спроса на нефть. Власти этой страны полагают, что потребление нефти удвоится к 2050 году, уточнил Сечин. В связи с этим, по его словам, уже сейчас требуется принимать решения, чтобы обеспечить будущий спрос.

    «В противном случае нас ждет новое обострение дефицита и рост цен», — заключил он.