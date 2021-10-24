facebook_pixel
    24 октября 2021, 23:43

    Евросоюзу предрекли внутреннюю борьбу за газ этой зимой

    Аналитики агентства Bloomberg предрекли Евросоюзу внутреннюю борьбу за газ этой зимой

    Ирэна Вороник

    Европейские страны на фоне газового кризиса могут начать «подворовывать» топливо друг у друга, чтобы спасти свое население от зимнего холода. Такие неутешительные прогнозы дали аналитики агентства Bloomberg. По их данным, сейчас хранилища Европы заполнены на 71%, а норма составляет на 20% больше.

    Евросоюзу предрекли внутреннюю борьбу за газ этой зимой

    Аналитики считают, что после обещанных заморозков правительства стран решат запретить экспорт газа, чтобы сохранить его для нужд собственных граждан. Такие заявления уже начинают звучать от некоторых политиков. В том числе, от президента Сербии Александра Вучича. Обсуждения этого вопроса проходят в Норвегии, которая по-прежнему остается одним из крупнейших энергоносителей во всей Европе.

    По данным Bloomberg, самая сложная ситуация в текущем году ждет Германию. Именно она закупает до 90% всех энергоресурсов, а значит, полностью зависит от импорта топлива. Аналитики думают, что Берлин начнет перекупку поставок, которые были предназначены для менее богатых стран. В таком случае вопрос о некой евросолидарности стоять уже не будет — все решат только экономические показатели.

    Эксперты считают, что газовый кризис в Европе может сойти на нет, если западные страны решат пересмотреть свои отношения с «Газпромом». В том числе, изменят политику долгосрочных контрактов.