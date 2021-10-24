Евросоюзу предрекли внутреннюю борьбу за газ этой зимой

Европейские страны на фоне газового кризиса могут начать «подворовывать» топливо друг у друга, чтобы спасти свое население от зимнего холода. Такие неутешительные прогнозы дали аналитики агентства Bloomberg. По их данным, сейчас хранилища Европы заполнены на 71%, а норма составляет на 20% больше.

Аналитики считают, что после обещанных заморозков правительства стран решат запретить экспорт газа, чтобы сохранить его для нужд собственных граждан. Такие заявления уже начинают звучать от некоторых политиков. В том числе, от президента Сербии Александра Вучича. Обсуждения этого вопроса проходят в Норвегии, которая по-прежнему остается одним из крупнейших энергоносителей во всей Европе.

По данным Bloomberg, самая сложная ситуация в текущем году ждет Германию. Именно она закупает до 90% всех энергоресурсов, а значит, полностью зависит от импорта топлива. Аналитики думают, что Берлин начнет перекупку поставок, которые были предназначены для менее богатых стран. В таком случае вопрос о некой евросолидарности стоять уже не будет — все решат только экономические показатели.

Эксперты считают, что газовый кризис в Европе может сойти на нет, если западные страны решат пересмотреть свои отношения с «Газпромом». В том числе, изменят политику долгосрочных контрактов.