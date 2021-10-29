Действия России по преодолению газового кризиса в Европе назвали недостаточными

Старший советник Госдепартамента США по энергетической безопасности Эймос Хокстин прокомментировал преодоление газового кризиса в Европе. По его словам, Россия не провоцировала его, однако она могла бы сделать больше для его преодоления. Об этом написал ТАСС.

«Давайте говорить начистоту, Россия не создавала газовый кризис в Европе. Он произошел вновь из-за ряда факторов. Но нет сомнения, что Россия не сделала того, что могла, для смягчения его последствий», — процитировал «Взгляд» слова Хокстина.

Сотрудник Госдепа оценил решение России увеличить поставки газа для Европы. Однако он добавил, что это могло бы произойти значительно раньше.

«Я был очень рад тому, что президент [России Владимир] Путин дал указание, согласно которому 8 ноября они смогут начать наполнение хранилищ [газа] в Европе. Я только хотел бы, чтобы это было 8 октября, а не 8 ноября. А если вы делаете это 8 ноября, может быть, вы могли бы сделать это 1 ноября?» — заключил Хокстин.