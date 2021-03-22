«Что, теперь всю жизнь страдать?» Скопинский маньяк признался в любви одной из своих жертв

Интервью Ксении Собчак со скопинским маньяком Виктором Моховым вышло на YouTube-канале «Осторожно, Собчак». В беседе он рассказал, что ему «по кайфу» повышенное внимание журналистов и он до сих пор питает чувства к одной из похищенных девушек.

В тюрьме его тоже узнавали, говорили, что видели по телевизору. О своем преступлении Мохов сказал, что «оступился».

«Вину свою искупил, что, теперь всю жизнь страдать? У девочек сейчас все хорошо, меня это радует, у них все наладилось», — ответил маньяк на вопрос Собчак о самокопании в тюрьме.

В конце интервью Мохов признался, что до сих пор любит одну из похищенных девушек. Он попросил на камеру у нее прощения.

Интервью комментировала независимый эксперт, работающая с ФСБ и Следственным комитетом, Анна Кулик.

«Мохов выглядит достаточно скромным, простеньким, сексуально озабоченным, гедонистическим, малоэмоциональным, но и не интеллектуальным», — сказала Кулик.

В начале марта Виктор Мохов вышел на свободу после 17-летнего тюремного заключения. В 2004 году он стал известен на всю Россию как скопинский маньяк. Мужчина удерживал двух несовершеннолетних девушек в самодельном бункере около 3,5 года. В результате многочисленных изнасилований одна из девушек родила от него трех детей. Спастись девушки смогли, передав на волю записку.