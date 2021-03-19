Собчак опровергла выплату скопинскому маньяку гонорара за интервью

Телеведущая Ксения Собчак опровергла сообщения о том, что заплатила Виктору Мохову 50 тысяч рублей за интервью. В то же время она подтвердила, что действительно снимала фильм, но только не о скопинском маньяке, а о его преступлениях.

«Еще раз: никаких денежных переговоров с Моховым никогда не вела (что он и подтверждает), в ресторан не ходила. Да, он никому не дает интервью, но я нашла возможность сделать этот фильм. И, естественно, он будет не о Мохове, а о тех жутких преступлениях, на которые способен человек», — написала Собчак в своем Telegram-канале.

Таким образом Собчак опровергла сообщения Mash о том, что она якобы заплатила Мохову за интервью и еще дала ему 25 тысяч рублей на мебель для загородного дома. Telegram-канал писал, что телеведущая встречалась с Моховым в ресторане в Скопине. Съемки, кроме того, проходили в доме маньяка. СМИ и Telegram-каналы также публиковали фото, которое якобы было сделано во время интервью.

Mash со ссылкой на Мохова написал, что все договоренности о съемках шли через посредника. Озвученный гонорар скопинский маньяк назвал «копейками».

Виктор Мохов вышел на свободу 3 марта. Он провел в заключении 17 лет за издевательства над двумя девушками. В 2000 году он заманил 14-летнюю Екатерину Мартынову и 17-летнюю Елену Самохину в дом и заточил их на три с половиной года в самодельном бункере под гаражом. Мохов морил голодом и насиловал школьниц, а одна из девушек трижды рожала от него детей, которых маньяк подбрасывал другим. Освободиться им удалось с помощью записки.

После выхода из колонии Мохов вернулся в Скопин и заявил, что собирается встретиться со своими жертвами.