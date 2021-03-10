Психолог объяснила, почему скопинский маньяк хочет увидеть своих пленниц

Психолог Марианна Абравитова обсудила с РИА ФАН недавнее признание скопинского маньяка Василия Мохова о том, что он мечтает увидеться со своими бывшими пленницами и попросить у них прощения.

Абравитова заметила, что в отличие от других преступников у маньяков определенная структура личности, и «просить прощения — это не про них».

«Они устроены иначе, здесь более глубинные мотивы: с одной стороны, возможность действительно повиниться перед девочками, хотя вряд ли они пойдут на это. А с другой стороны, ему хочется посмотреть в их глаза, чтобы напитаться их энергией, ожить и иметь мотивацию, тем самым погрузиться в поле своих жертв», — пояснила собеседница информагентства.

По ее словам, таких людей невозможно исправить, поскольку они так устроены. Она добавила, что маньяки должны сидеть за решеткой всю жизнь, потому что после освобождения они начнут охоту снова.