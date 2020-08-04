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    04 августа 2020, 10:33

    Число заболевших COVID-19 в России превысило 860 тысяч

    Наза Салех Захи

    Еще 5159 случаев заражения коронавирусом зафиксировали в России за последние сутки. Таким образом общее число заболевших составило 861 423.
    Число заболевших COVID-19 в России превысило 860 тысяч

    В Москве коронавирусная инфекция подтвердилась у 691 жителя, в Подмосковье — у 161. Общее число заболевших в российской столице составляет 244 097, в Московской области — 64 076.

    Число заболевших COVID-19 в России превысило 860 тысяч | Изображение 1
    Источник фото: РИА «Новости»

    За время эпидемии в стране вылечились 661 471 человек, за сутки +7878. При этом вирус унес жизни 14 351 человека. За последний день в России умерли 144 пациента.

    Как сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Подмосковью, к 4 августа в регионе провели 1 477 747 лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. В числе прочих проводится тестирование людей, которая недавно приехали из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой.

    Ранее стало известно, что регистрация первой вакцины от коронавируса в РФ должна пройти в ближайшие десяти дней. При этом глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал, что уже в сентябре три российские компании начнут массовый выпуск первой вакцины.

    Представители Минобороны РФ сообщили, что финальные обследования тестировавших вакцину добровольцев показали у них наличие иммунитета от COVID-19.

    Тем временем врачи предупредили, что вторая волна эпидемии может начаться в России после возвращения туристов с отдыха. Опасным месяцем станет сентябрь.

    Новости SMI.FM