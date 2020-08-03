Минобороны раскрыло итоги испытания вакцины от COVID-19 на добровольцах

В Минобороны РФ сообщили, что последние обследования добровольцев, на которых тестировали вакцину, показали наличие иммунитета к коронавирусу. Итоговая проверка прошла в главном военном клиническом госпитале имени Н. Н. Бурденко.

«Результаты исследований отчетливо показали наличие у всех добровольцев явного иммунного ответа, полученного в результате вакцинации. Никаких побочных эффектов или отклонений в работе организма добровольцев не выявлено», — приводит слова ведомства ТАСС.

Массовый выпуск вакцины начнется не раньше чем через полгода. До этого препарат должен пройти все клинические обследования и регистрацию. При этом в центре «Вектор» массовое производство вакцины запланировали на конец 2020 года и начало 2021-го.

Первыми вакцину от коронавируса получат люди из группы риска. Однако препарат подойдет не всем. Вакцинация может плохо повлиять на здоровье людей с болезнями, касающимися иммунной системы.