Подъем заболеваемости COVID-19 не исключили в России после возвращения туристов

Вторая вспышка заболеваемости COVID-19 может начаться, когда россияне вернутся домой с курортов. По прогнозу заведующей кафедрой инфекционных болезней РУДН Галины Кожевниковой, болезнь вернется уже в сентябре из-за несоблюдения профилактических мер в местах отдыха.

«В сентябре можно ожидать повышение заболеваемости, потому что большинство путешественников вернется домой. Но рост не будет сильным. Надо учитывать, что все же какая-то часть населения уже переболела», — приводят «Известия» слова Кожевниковой.

Инфекционист подчеркнула, что российская система здравоохранения полностью готова ко второй волне коронавируса. За время пандемии в России значительно улучшилась диагностика.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее сообщила, что в некоторых российских регионах «начался не очень значительный, но объяснимый рост» числа новых случаев COVID-19. Руководитель ведомства объяснила это поспешным снятием ограничений и пренебрежительным отношением к мерам предосторожности.

С начала пандемии российские медики выявили 856 264 случая COVID-19. От последствий заражения коронавирусом умерли 14 207 человек.