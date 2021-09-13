Число выздоровевших после СОVID-19 превысило 6,4 миллиона в России

За последние сутки в России COVID-19 подтвердился у 18 178 человек. За это время были выписаны 12 469 человек. Таким образом, общее количество выздоровевших в стране увеличилось до 6 402 126 человек.

Больше всего новых случаев в Москве (+2022), Санкт-Петербурге (+805), Московской области (+758). За последние сутки в России скончались 719 человек.

Общее количество заразившихся с начала пандемии в РФ составило 7 158 248 человек. За этот период от болезни скончались 193 468 пациентов.

В Подмосковье с начала пандемии сделали 10 962 958 ПЦР-тестов. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

В России полным ходом идет вакцинация населения. Она началась в январе 2021 года. По последним данным, первую дозу вакцины получили 46 миллиона россиян, обе — 39 миллионов. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. При этом в Москве почти половина жителей трудоспособного возраста привилась первым компонентом вакцины от коронавируса.

Глава Минздрава Михаил Мурашко уточнил, что большинство госпитализированных с ковидом не было привито. По его словам, привитые люди, как правило, не попадают в реанимацию.