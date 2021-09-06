Первую прививку от коронавируса сделали 46 миллиона россиян, оба — 39 миллионов. Такое заявление сделала вице-премьер Татьяна Голикова, сообщило РИА «Новости».

«Коллеги, 46 миллионов получили прививку первым компонентом и почти 39 миллионов двумя компонентами», — рассказала Голикова.

В конце прошлой недели вице-премьер говорила, что одну дозу препарата от коронавируса получили 45,4 миллиона человек, полностью привились 38,5 миллиона. При этом Голикова выразила надежду, что Россия достигнет коллективного иммунитета уже этой осенью.

Голикова сообщила, что высокая смертность в РФ наблюдается среди мужчин предпенсионного возраста.

Массовая вакцинация в России стартовала в январе 2021 года. Основным препаратом от коронавируса является «Спутник V». Также в стране есть еще несколько своих вакцин: «КовиВак», «ЭпиВакКорона», «Спутник Лайт».

За последние сутки в России ковид подтвердился у 17 856 человек. Больше всего случаев в Москве (+1463), Подмосковье (+891), Санкт-Петербурге — (+690). За последние 24 часа выздоровели 14 276 пациентов, погибли — 790.