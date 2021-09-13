Почти половина москвичей трудоспособного возраста привились первым компонентом вакцины от коронавируса

Первый компонент вакцины от коронавируса в Москве получили уже пять миллионов человек. Это практически 50% от всех трудоспособных жителей столицы, сообщила заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

При этом она указала на то, что из общего количества вакцинированных только 22% составляют люди старше 60 лет. По ее словам, такой невысокий показатель вызывает опасения, сообщил ТАСС.

Ракова пояснила, что сейчас в Москве еще очень высока доля пожилых людей, которые болеют ковидом. При этом, как правило, именно пациенты этой возрастной группы чаще попадают в больницы, а это увеличивает нагрузку на стационарную сеть.

«И, к сожалению, три четвертых смертности от ковида составляет именно эта категория людей. И так важно, чтобы они не только вовремя прививались, но и ревакцинировались», — подчеркнула заммэра.

Сейчас закончился дачный сезон, пенсионеры начинают возвращаться в Москву. В связи с этим Ракова выразила надежду на то, что пожилые люди начнут активнее прививаться. В пунктах вакцинации, по ее словам, они смогут получить уникальную коробку от мэра, которая поможет им следить за своим здоровьем.