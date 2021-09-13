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    13 сентября 2021, 08:58

    Почти половина москвичей трудоспособного возраста привились первым компонентом вакцины от коронавируса

    Ольга Назаркина

    Первый компонент вакцины от коронавируса в Москве получили уже пять миллионов человек. Это практически 50% от всех трудоспособных жителей столицы, сообщила заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

    Почти половина москвичей трудоспособного возраста привились первым компонентом вакцины от коронавируса

    При этом она указала на то, что из общего количества вакцинированных только 22% составляют люди старше 60 лет. По ее словам, такой невысокий показатель вызывает опасения, сообщил ТАСС.

    Ракова пояснила, что сейчас в Москве еще очень высока доля пожилых людей, которые болеют ковидом. При этом, как правило, именно пациенты этой возрастной группы чаще попадают в больницы, а это увеличивает нагрузку на стационарную сеть.

    «И, к сожалению, три четвертых смертности от ковида составляет именно эта категория людей. И так важно, чтобы они не только вовремя прививались, но и ревакцинировались», — подчеркнула заммэра.

    Сейчас закончился дачный сезон, пенсионеры начинают возвращаться в Москву. В связи с этим Ракова выразила надежду на то, что пожилые люди начнут активнее прививаться. В пунктах вакцинации, по ее словам, они смогут получить уникальную коробку от мэра, которая поможет им следить за своим здоровьем.