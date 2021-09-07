Глава Минздрава Мурашко рассказал, что большинство пациентов с коронавирусом в больницах не были привиты

В России среди госпитализируемых с коронавирусом пациентов доля непривитых превышает 92%. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Более 92% поступающих пациентов в ковидные госпитали — это пациенты невакцинированные», — привел ТАСС слова Мурашко.

Глава Минздрава также отметил, что люди с коронавирусом, которые прошли вакцинацию, как правило, не попадают в реанимации. У привитых болезнь протекает в легкой форме, отметил Мурашко.

За минувшие сутки в России выявили 17 425 случаев заражения коронавирусом. Это стало минимальным показателем по суточному приросту заболевших с конца июня.

Полный курс вакцинации от коронавируса прошли уже почти 39 миллионов россиян, заявила ранее вице-премьер Татьяна Голикова. Первый компонент вакцины получили 46 миллионов человек.

Правительство РФ ранее по поручению президента одобрило выделение двух миллиардов рублей на мероприятия по борьбе с ковидом и другими опасными инфекциями. Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что эти средства помогут создать надежный «санитарный щит» страны.