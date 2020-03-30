Число умерших пациентов с коронавирусом в России выросло до 9

«За сутки зафиксирован один летальный случай в Псковской области. За весь период умерли девять человек», — говорится в сообщении.

Один из последних случаев — пациент из больницы в Коммунарке. О его смерти стало известно утром 30 марта. Ему было 80 лет. Из-за COVID-19 у него развилась пневмония. Также у него была хроническая сердечная недостаточность. Последние четыре дня он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

За сутки в России зарегистрировано 302 новых случая заболевания. Из них 212 зафиксированы в Москве. Общее число заразившихся коронавирусом возросло до 1836 человек. Коронавирус обнаружили у жителей 15 регионов. При этом 66 человек уже выздоровели.

О вспышке коронавируса стало известно в конце 2019 года. Впервые им заболел житель китайского Уханя. Позже вирус распространился по Китаю и вышел за его пределы. В Европе тяжелее всего ситуация сложилась в Италии. Также много случаев в Испании, Франции, Германии.

В России из-за распространения коронавируса закрыли парки, кинотеатры, рестораны. Режим изоляции с 30 марта действует в Москве и Подмосковье. За нарушение карантина россиянам грозит штраф от 15 тысяч до одного миллиона рублей.