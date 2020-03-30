Число зараженных коронавирусом в России достигло 1836

Число зараженных коронавирусом в России выросло до 1836 за прошедшие сутки. Врачи зафиксировали 302 новых случая заболевания.

«За последние сутки в России подтверждено 302 новых случая коронавируса в 35 регионах, зафиксирован один летальный случай в Псковской области», — сообщает оперштаб.

Источник фото: стопкоронавирус.рф

Теперь заразившихся насчитывается 1836 человек. Врачи помогают вылечиться от COVID-19 пациентам в 71 регионе страны. Выписать из больниц уже удалось 66 жителей. Медики не смогли помочь девяти пациентам.

Первые случаи заражения коронавирусом зафиксировали во Владимирской и Вологодской областях, Республике Марий Эл, Калмыкии и Алтайском крае. Пациенты за последние две недели вернулись из стран, где уже были зафиксированы случаи заболевания COVID-19. Всех, с кем они контактировали, в ближайшее время ждут обследования врачей. Жители находятся в специальных боксах под постоянным наблюдением.

Число инфицированных 29 марта находилось на отметке в 1534 человека. В мире этот показатель перевалил за 724 тысячи человек. Не удалось спасти от инфекции более 34 тысячи пациентов из разных стран.