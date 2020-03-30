Штрафы за нарушение карантина в России достигнут 1 миллиона рублей

Правительство ищет способы защитить россиян от коронавируса. К сожалению, как и везде, самой эффективной мерой остаются штрафы. В России они тоже появятся. Их величина будет зависеть от статуса человека и вреда, который он нанес другим.

«Сейчас наша основная задача — это работать на опережение, минимизировать распространение вируса», — заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами. Его процитировало РИА «Новости».

Согласно поправкам в КоАП, штраф за несоблюдение карантина при заражении или смерти другого человека составит от 150 до 300 тысяч для обычных россиян и от 300 до 500 тысяч для должностных лиц.

Люди, чьи действия во время карантина являются опасностью для остальных, могут заплатить от 15 до 40 тысяч рублей. С должностных лиц в такой же ситуации потребуют от 50 до 150 тысяч рублей. Максимальный штраф — миллион рублей. Столько придется заплатить юридическим лицам, которые ответственны за чью-либо гибель.

Михаил Мишустин призвал региональные власти последовать примеру Москвы и Подмосковья и ввести у себя ограничительные меры в связи с коронавирусом. С 30 марта в столице и Московской области действует карантин для всех жителей.

Ранее стало известно, что связанные с карантином поправки в Уголовный и Административный кодексы Совет Федерации рассмотрит 31 марта.