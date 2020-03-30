Еще два человека умерли в больнице в Коммунарке. У одного был подтвержден коронавирус

За минувшие сутки в больнице в Коммунарке скончались два человека. У одного из них, 80-летнего пациента, был коронавирус. У второго — подозрение на инфекцию.

«За сутки поступило 28 [человек], выписано — восемь. Летальных исхода — два. 80 лет, CoV, хроническая сердечная недостаточность и пневмония. Гематурия. Четверо суток на ИВЛ. 69 лет, пневмония, сахарный диабет, трое суток на ИВЛ. CoV вероятный», — написал на своей странице в Facebook главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

Он добавил, что сейчас в медучреждении находятся на лечении 348 человек. С диагнозом COVID-19 — 193 человека (78 подтвержденных случаев, 115 — вероятных). По данным Проценко, за сутки в больницу привезли 28 человек, а выписали восемь человек.

Новый коронавирус появился в Китае три месяца назад. За это время от болезни СОVID-19 умерли во всем мире почти 34 тысячи человек. В России жертв коронавируса, по сообщению Проценко, стало на одного человека больше. Всего погибли девять человек. Заразились в РФ 1534 человек. Выздоровели 64 пациента.

Ранее президент России Владимир Путин объявил наступившую неделю нерабочей. Люди должны остаться дома ради безопасности.