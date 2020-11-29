Число умерших от COVID-19 в России приблизилось к 40 тысячам

За минувшие сутки в России от COVID-19 умерли еще 459 человек. Общее число жертв болезни достигло 39 527, сообщил оперштаб.

Медики выявили за минувшие 24 часа 26 683 новых случая COVID-19. За все время пандемии число выявленных случаев заражения коронавирусом в стране составило 2 269 316.

В Москве 6798 новых случаев, в Санкт-Петербурге — 3701, в Московской области — 1069. Далее идут Нижегородская область и Карелия с показателями 471 и 414 соответственно.

За сутки от COVID-19 вылечились 21 987 человек. С марта — 1 761 457 пациентов.

Во всем мире число выявленных случаев болезни перевалило за 62 миллиона.

Повторная вспышка коронавируса произошла в сентябре. Она оказалась гораздо масштабнее, чем весенняя. Специалисты уверены, что переломить ситуацию может массовая вакцинация. В России зарегистрировали две вакцины от 2019-nCoV: «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». Препараты создали в Центре имени Гамалеи и новосибирском «Векторе».

Британские вирусологи заявили, что никаких оснований сомневаться в промежуточных результатах испытаний «Спутника V» нет. Эта вакцина уже показала эффективность в 92%.

Препарат от «Вектора» развезли по регионам и приступили к финальному этапу тестирования, в котором примут участие три тысячи человек.