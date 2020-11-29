Британские вирусологи не усомнились в эффективности российской вакцины от коронавируса «Спутник V»

«Я не вижу причин сомневаться в этом (промежуточных результатах испытаний — прим. ред.) <…> Я согласен, что их (испытаний — прим. ред.) первоначальные результаты вызвали смятение, но я думаю, что это не потому, что они были необоснованные. Их выпустили немного рано. Я думаю, что это будет полезная вакцина», — заявил профессор вирусологии британского университета Рединга Йен Джонс.

Его поддержал профессор фармакоэпидемиологии Лондонской школы гигиены и тропической медицины Стивен Эванс. Ученый подчеркнул, что все данные соответствуют тому, что вакцина эффективна. Они согласуются с результатами других вакцин, которые уже создали в мире. По словам Эванса, к «Спутнику V» относятся скептически из-за «большей открытости и прозрачности» тестирования препаратов в Соединенных Штатах и Европе.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) в ноябре сообщил, что эффективность вакцины от коронавируса «Спутник V», которую создали в центре имени Гамалеи, составила 92%. Этоги промежуточного анализа данных третьей фазы клинических исследований.