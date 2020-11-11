РФПИ оценил эффективность российской вакцины от коронавируса

Эффективность вакцины от коронавируса «Спутник V» составила 92%, сообщили в РФПИ. Таковы итоги промежуточного анализа данных третьей фазы клинических исследований.

По данным Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), вне клинических испытаний эффективность препарата составила 90%.

«В ходе исследований была проведена оценка эффективности среди более 16 000 добровольцев через 21 день после получения первой дозы вакцины или плацебо. В статистический анализ было включено 20 подтвержденных случаев заболевания. По распределению 20 подтвержденных случаев (выявленных в группе плацебо и в группе, получавшей вакцину) было определено, что эффективность „Спутник V“ составила 92%», — говорится в аккаунте вакцины в Twitter.

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что информация о первых результатах исследования препарата «Спутник V» позволяет начать вакцинацию в ближайшее время.

В России сейчас тестируют две вакцины от коронавируса. Президент России Владимир Путин заявил, что они обе эффективны и безопасны.