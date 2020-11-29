Более 62 миллионов человек в мире заболели COVID-19

Число случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире превысило 62 миллиона. Это следует из данных университета Джонса Хопкинса, который суммирует данные властей, а также СМИ и других открытых источников.

По данным университета, общее число случаев заражения коронавирусом во всем мире составляет 62 147 874. Жертвами COVID-19 стали 1 450 326 человек. Источник фото: jhu.edu Больше всего инфицированных выявлено в США. Второе место заняла Индия, третье — Бразилия. Топ-5 замыкают Франция и Россия. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. Рекордные 747 тысяч случаев заражения коронавирусом выявили за последние сутки. Предыдущий антирекорд заболеваемости был зафиксирован 14 ноября — 668 953 пациента, представила данные ВОЗ. Статистика организации здравоохранения учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, которые предоставляют страны.