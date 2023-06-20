Общество 20 июня 2023, 08:12 Число пострадавших после отравления шаурмой в Братске превысило 100 человек Губернатор Иркутской области Кобзев: число отравившихся шаурмой в Братске возросло до 101 РИА «Новости»

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Уже 101 человек пострадал в Братске от отравления шаурмой. В частности, речи идет о 22 детях. Госпитализация потребовалась 51 человеку. Об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем Telegram-канале.

«Всего за помощью к медикам после посещения кафе обратился 101 человек, из них 22 — это дети. Госпитализация потребовалась 51 пострадавшему, всем оказана помощь в полном объеме», — написал он.

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По его словам, врачи не зафиксировали тяжелых случаев отравления. Семь человек уже выписали из больницы. На прошлой неделе 62 человека в Братске обратились к медикам с острой кишечной инфекцией, 29 из них потом госпитализировали. Выяснялось, что все они посетили кафе «Шаурму хочу». Роспотребнадзор обнаружил в шаурме бактерию сальмонелл.

Братский городской суд 19 июня избрал меру пресечения для владельца этой точки общепита. Мужчину заключили под домашний арест. По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Производство, хранение, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности».