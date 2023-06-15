Происшествия 15 июня 2023, 13:48 Анализы показали причину массового отравления шаурмой в Братске Роспотребнадзор назвал сальмонеллез причиной массового отравления шаурмой в Братске Пресс-служба Следственного комитета

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Бактерия сальмонелла спровоцировала массовое отравление шаурмой в Братске. Она попала в еду из-за нарушения санитарных требований при приготовлении или через некачественные продукты, сообщили «Известия» со ссылкой на Роспотребнадзор.

«Причиной массовой заболеваемости стала сальмонелла. Эта бактерия попадает в продукты питания, когда при приготовлении пищи нарушаются санитарные требования, а также при использовании предприятиями общепита некачественного сырья», — заявили в ведомстве.

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В больницы Братска с 13 июня с острой кишечной инфекцией обратились около 50 человек, их трясло и бросало в жар. Все потерпевшие ели в кафе «Шаурму хочу», Следком возбудил уголовное дело.

Специалисты Роспотребнадзора взяли в кафе пробы продуктов, воды, смывы с поверхностей и провели другие анализы. Они нашли многочисленные нарушения санитарных норм, в том числе условий хранения сырья и личной гигиены сотрудников.