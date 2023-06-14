Происшествия 14 июня 2023, 19:14 Количество отравившихся шаурмой в Иркутской области увеличилось до 48 СК: число отравившихся шаурмой в Братске выросло до 48 Freepik

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Число отравившихся шаурмой в Братске Иркутской области выросло до 48. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

В ведомстве уточнили, что госпитализировали 11 человек, из них пятеро несовершеннолетних. Отравления зафиксировали у посетителей кафе «Шаурму хочу». Это не единственный случай массового отравления после посещения данного заведения. Первый произошел в 2019 году, тогда кафе работало под другим названием.

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Ранее сообщалось о 35 пострадавших от отравления шаурмой. СК возбудил уголовное дело. Следователи изъяли оборудование и документацию персонала кафе. На место ЧП также выезжали сотрудники Роспотребнадзора и Центра гигиены и эпидемиологии.

Жительница Братска рассказала «360», что после шаурмы в кафе ей стало очень плохо: бросало в жар и тошнило. Такие же симптомы наблюдались у ее молодого человека. По словам женщины, к ним приходил полицейский и расспросил об обстоятельствах отравления.