Криминал 19 июня 2023, 13:32 Владельцу кафе с отравленной шаурмой в Братске избрали меру пресечения Суд отправил владельца кафе «Шаурму хочу» в Братске после отравления под домашний арест РИА «Новости»

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Братский городской суд отправил владельца кафе «Шаурму хочу», в котором, по версии следствия, отравились 62 человека, под домашний арест. Об этом сообщило Следственное управление СКР по Иркутской области.

Следователь ходатайствовал о заключении подозреваемого под стражу. Суд отправил индивидуального предпринимателя под домашний арест на период предварительного следствия.

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Мужчину задержали 15 июня в рамках уголовного дела по части первой статьи 238 Уголовного кодекса России «Производство, хранение, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности». В тот день к врачам с острой кишечной инфекцией обратились 62 человека, из которых 29 госпитализировали. Роспотребнадзор нашел в шаурме бактерию сальмонеллу.

Одна из пострадавших рассказала «360», что почувствовала себя плохо на следующий день после покупки шаурмы. Ее бросало в жар, трясло и тошнило. Муж другой потерпевшей сказал, что у нее поднялась температура.