Число новых заболевших СОVID-19 в России вновь превысило 15 тысяч. До этого показатель падал почти неделю

За сутки в России коронавирус выявили у 15 038 человек, впервые за последние пять дней падения прирост составил 3,8%. Выздоровели за это время — 21 961, умерли — 553. Информация об этом появилась на сайте оперштаба.

Всего в стране с весны коронавирусом заразились 4 027 748 человек, побороли болезнь — 3 538 422, умерли 78 687 пациентов. За это время врачи сделали 105,6 миллиона ПЦР-тестов.

Больше всего зараженных за сутки выявили в Москве — 2040, это на 41,6% больше, чем вчера. Выписались из больниц 3558 человек, погиб 61 пациент — на 10,3% меньше.

В Санкт-Петербурге за прошедшие 24 часа новый вирус нашли у 1127 горожан, что на 3,6% ниже, чем в среду. Выздоровели 3333 человека, скончались — 61, это на 13% больше, чем день назад.

В Московской области коронавирусом заразился 721 человек — прирост составил 10,9%, по сравнению с вчерашними показателями. Вылечились 888 пациентов, погибли — 34, что почти на 3% меньше, чем 10 февраля. В Московской области с начала пандемии сделали 5 951 273 тестов на коронавирус, об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

В Чукотском автономном округе новый вирус ни у кого не выявили, а в Еврейской автономной области наличие коронавируса подтвердилось у пяти человек.