Число ковидных коек в Москве сократят на треть

В Москве сократят 4,7 тысячи коек, предназначенных для больных COVID-19. Теперь к плановой работе вернутся два стационара на две тысячи коек. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Положительная динамика в эпидемиологической обстановке, которую мы наблюдаем в последнее время, позволяет нам вывести из работы с коронавирусом еще около 4,7 тысячи коек», — процитировал ее слова Telegram-канал социального комплекса столицы.

По ее словам, к работе вернутся два корпуса городских больниц № 52 и № 15 имени О. М. Филатова. Также сокращается прием пациентов с коронавирусом в резервных госпиталях — из работы выводятся около 2,7 тысячи коек.

Кроме того, останавливается прием в трех корпусах госпиталя в Сокольниках, а также в Крылатском и АТЦ «Москва». Количество коек для больных ковидом сократят и в Коммунарке. Ракова добавила, что текущий фонд работы с коронавирусом составит около девяти тысяч коек.

Уже в ближайшие дни в клиниках проведут специализированную санитарную обработку, а персонал больниц пройдет тестирование на коронавирус.