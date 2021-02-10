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    10 февраля 2021, 11:05

    Число привитых от коронавируса жителей превысило 152 тысячи в Подмосковье

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Прививку от коронавируса в Подмосковье сделали 152,6 тысячи человек. Вакцинация бесплатная. Записаться на процедуру можно через портал госуслуг, в поликлинике, МФЦ или по номеру 122.

    Число привитых от коронавируса жителей превысило 152 тысячи в Подмосковье

    Об этом рассказала министр здравоохранения региона Светлана Стригункова. По ее словам, вакцинацию выполняют только при отсутствии противопоказаний.

    Сделать прививку можно в поликлиниках и в пунктах вакцинации при торговых центрах, в мобильных комплексах. Последние работают без предварительной записи

    Светлана Стригункова.

    Она уточнила, что всего в Подмосковье поступило уже 214 тысяч доз вакцины «Спутник V».

    Получить прививку смогут все желающие старше 18 лет. Однако есть противопоказания для беременных, аллергиков, кормящих мам и людей с хроническими заболеваниями.

    Для прививки с собой потребуется взять паспорт, медицинский полис и СНИЛС. Адреса всех пунктов вакцинации можно найти на интерактивной карте Подмосковья.