Число привитых от коронавируса жителей превысило 152 тысячи в Подмосковье

Прививку от коронавируса в Подмосковье сделали 152,6 тысячи человек. Вакцинация бесплатная. Записаться на процедуру можно через портал госуслуг, в поликлинике, МФЦ или по номеру 122.

Об этом рассказала министр здравоохранения региона Светлана Стригункова. По ее словам, вакцинацию выполняют только при отсутствии противопоказаний.

Сделать прививку можно в поликлиниках и в пунктах вакцинации при торговых центрах, в мобильных комплексах. Последние работают без предварительной записи Светлана Стригункова.

Она уточнила, что всего в Подмосковье поступило уже 214 тысяч доз вакцины «Спутник V».

Получить прививку смогут все желающие старше 18 лет. Однако есть противопоказания для беременных, аллергиков, кормящих мам и людей с хроническими заболеваниями.

Для прививки с собой потребуется взять паспорт, медицинский полис и СНИЛС. Адреса всех пунктов вакцинации можно найти на интерактивной карте Подмосковья.