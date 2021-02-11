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    11 февраля 2021, 11:09

    Доктор Мясников объявил о «временном отступлении» коронавируса

    Екатерина Шамина

    Количество новых заражений коронавирусом снижается, но врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что это лишь «временное отступление». Пока не разработают эффективные противовирусные препараты, по его словам, остается уповать на наличие иммунитета.

    Доктор Мясников объявил о «временном отступлении» коронавируса

    «Новый коронавирус никуда уже не уйдет, просто потеряет звание „нового“ и займет свое место в ряду других разновидностей человеческих коронавирусов. Было четыре, стало пять. Те четыре разновидности тоже когда-то пришли к человеку от животных», — написал он в Telegram-канале.

    По словам телеведущего, если основываться на данных популяционных исследований о проценте наличия антител у людей, то уже около миллиарда человек перенесли COVID-19.

    «При очевидном неуспехе разработок эффективных противовирусных препаратов остается уповать на наличие иммунитета. Своего, личного — „здесь нет одной персональной судьбы, все судьбы в единую слиты“», — пояснил Мясников.

    Врач отметил, что приобрести этот иммунитет помогут не лекарства, а здоровый образ жизни и вакцинация.