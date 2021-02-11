Доктор Мясников объявил о «временном отступлении» коронавируса

Количество новых заражений коронавирусом снижается, но врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что это лишь «временное отступление». Пока не разработают эффективные противовирусные препараты, по его словам, остается уповать на наличие иммунитета.

«Новый коронавирус никуда уже не уйдет, просто потеряет звание „нового“ и займет свое место в ряду других разновидностей человеческих коронавирусов. Было четыре, стало пять. Те четыре разновидности тоже когда-то пришли к человеку от животных», — написал он в Telegram-канале.

По словам телеведущего, если основываться на данных популяционных исследований о проценте наличия антител у людей, то уже около миллиарда человек перенесли COVID-19.

«При очевидном неуспехе разработок эффективных противовирусных препаратов остается уповать на наличие иммунитета. Своего, личного — „здесь нет одной персональной судьбы, все судьбы в единую слиты“», — пояснил Мясников.

Врач отметил, что приобрести этот иммунитет помогут не лекарства, а здоровый образ жизни и вакцинация.