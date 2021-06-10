Число новых случаев коронавируса в России оказалось максимальным с конца февраля

За последние 24 часа 11 699 случаев коронавируса подтвердилось в 85 российских регионах. Это максимум с конца февраля 2021 года.

Больше всего случаев в Москве. Коронавирусом заразились 5245 человек. Такие цифры зафиксированы впервые с середины января. Также много подтвержденных диагнозов в Санкт-Петербурге (+859) и Подмосковье (+801). В Подмосковье с начала пандемии сделали 8 368 138 тестов на коронавирус.

При этом из 11 699 заболевших 1832 были без клинических проявлений COVID-19. За сутки выздоровели 10 096 пациентов, скончались 383.

За все время пандемии в России коронавирусом заразились 5 167 949 человек. Из них 10 096 поправились, не справились с болезнью 125 278.

Вспышка коронавируса на этой неделе зафиксирована в стране после некоторого периода спада заболеваемости. В прошедшую среду в России COVID-19 подтвердился у 10 407 человек. В Москве 9 июня впервые с середины января зафиксировали 4124 заболевших.

Столичные власти объявили, что усилят контроль за ношением перчаток и масок в общественных местах. В больницах подготовят дополнительные койки. Однако мэр Москвы Сергей Собянин подчеркнул, что город не собирается вводить локдаун.