Более 10 тысяч случаев COVID-19 за сутки выявили в России впервые с середины марта

Российские медики за 24 часа зафиксировали 10 407 новых случаев заражения коронавирусом. Такого не было почти три месяца. За все время пандемии в стране выявили 5 156 250 случаев ковида во всех регионах. Об этом сообщил оперштаб.

За сутки от последствий заражения SARS-CoV-2 умерли 399 человек, всего — 124 895. Выздоровели за сутки 9814 пациентов, с марта прошлого года болезнь победили 4 761 899 человек.

На первом месте в списке регионов по наибольшему числу случаев ковида, которые выявили за сутки, снова оказалась Москва с показателем 4124 — в столице произошла вспышка коронавируса. Далее расположился Санкт-Петербург (+852). На третьем месте — Московская область (+781).

Эпидемическая ситуация в России начала постепенно стабилизироваться в январе. После майских праздников кривая уровня заболеваемости снова поползла вверх. В конце прошлого года в стране началась масштабная вакцинация, которую планируют завершить после формирования коллективного иммунитета к осени. В Роспотребнадзоре накануне заявили, что пожилые люди переносят прививку легко, без побочных эффектов.