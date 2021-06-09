Москва избежит нового локдауна

Локдаун в Москве не будет вводиться, несмотря на осложнение эпидемиологической обстановки в связи с распространением коронавируса. Такое заявление сделал мэр столицы Сергей Собянин.

«Мы никаких локдаунов не собираемся вводить», — сказал мэр на встрече с рестораторами. Его процитировал ТАСС.

Он отметил, что власти на данный момент считают, что смогут справиться с заболеваемостью и без введения новых ограничений. Тем не менее он попросил людей, задействованных в ресторанном бизнесе, придерживаться санитарных норм. Это общая задача для поддержания экономика города, подчеркнул Собянин. Также он отметил, что нужно агитировать всех знакомых как можно быстрее вакцинироваться.

Градоначальник отметил, что в ближайшее дни откроются дополнительные больницы для пациентов с COVID-19.

Начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков попросил москвичей и гостей столицы носить маски и перчатки в общественных местах. Контроль за этим будет усилен. Нарушителям грозит штраф от четырех до пяти тысяч рублей, сказано в сообщении оперштаба в Telegram.

За последние сутки в Москве зафиксировали 4124 случая коронавируса. Это максимум с 17 января, когда COVID-19 подтвердился у 4012 человек, написал РБК.