Число коронавирусных больных в России превысило 52 000

За последние сутки в России стало на 5642 коронавирусных больных больше. COVID-19 подтвердили у жителей 78 регионов. Всего инфицированных 52 763, сообщил оперштаб Москвы.

Справились с болезнью еще 427 больных. Теперь в стране 3873 выздоровевших. Не обошлось без смертельных случаев: погиб 51 человек. Общее число жертв коронавируса достигло 456.

У 45,5% новых заболевших — а это 2567 человек — не было клинических проявлений болезни. В Москве выявлено больше всего инфицированных — 3083. На втором месте — Подмосковье с 718 новыми случаями за сутки. В Санкт-Петербурге COVID-19 подтвердили у 127 пациентов.

Из-за подозрения на COVID-19 медики наблюдают за 139 тысячами пациентов, уточнили в Роспотребнадзоре. В стране провели более 2,1 миллиона тестов.

Только в Московской области на 21 апреля провели 193 969 лабораторных исследований на наличие вируса. Анализы сдают в том числе россияне, прибывшие из неблагополучных по эпидемиологической ситуации стран.

Исследования на COVID-19 проводятся на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» и лабораторий государственных медицинских организаций. Здоровые жители Подмосковья могут провериться на базе негосударственных лабораторий.

До конца апреля в России ввели режим изоляции. Людей предупредили, что из дома можно выходить только по уважительной причине — в магазин, аптеку, на работу, прогулку с животным или для того, чтобы выбросить мусор. В Москве и Подмосковье для проезда на любом виде транспорта нужен цифровой пропуск.

Во всем мире зараженных более 2,4 миллиона. В ВОЗ считают, что снимать введенные из-за коронавируса ограничения рано и опасно.