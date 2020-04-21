ВОЗ предупредила об опасности снятия ограничений из-за коронавируса
Директор ВОЗ по западному Тихоокеанскому региону Такэси Касаи заявил на видеоконференции, что у вируса может быть животное происхождение. На это указывают «некоторые свидетельства». Слова специалиста привел «Интерфакс».
«Заключения пока не сделаны», — заметил Касаи.
Директор ВОЗ добавил, что из-за необоснованной отмены различных антивирусных ограничений вероятны новые вспышки инфекции.
Касаи подчеркнул, что меры изоляции оказались эффективными. Людям придется быть готовыми к новому образу жизни — вплоть до создания вакцины или появления очень эффективных методов лечения.
«Этот процесс должен стать нашей новой нормой», — сказал эксперт.
Если власти хотят отменить ограничительные меры, то им следует действовать осторожно и поэтапно, наблюдая за эпидемической ситуацией. Пока коронавирус циркулирует по миру, никто не гарантирует, что потенциальных вспышек больше не будет.
«Люди и общество должны быть готовы к новому образу жизни», — еще раз напомнил Касаи.
По одной из версий, впервые коронавирус выявили на рынке в китайском Ухане. Разведка США не исключила, что вирус вывели в лаборатории. Сейчас во всем мире свыше 2,47 миллиона зараженных, 170 тысяч больных с COVID-19 скончались.
В России 47 121 инфицированный. Эпидемия в стране, по прогнозам врачей, продлится еще несколько месяцев.