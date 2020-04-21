ВОЗ предупредила об опасности снятия ограничений из-за коронавируса

Откуда и почему появился коронавирус, говорить пока рано. В ВОЗ считают невозможным рассуждать и о месте, с которого начала распространяться инфекция. Отменять введенные из-за пандемии меры опасно.

Директор ВОЗ по западному Тихоокеанскому региону Такэси Касаи заявил на видеоконференции, что у вируса может быть животное происхождение. На это указывают «некоторые свидетельства». Слова специалиста привел «Интерфакс».

«Заключения пока не сделаны», — заметил Касаи.

Директор ВОЗ добавил, что из-за необоснованной отмены различных антивирусных ограничений вероятны новые вспышки инфекции.

Касаи подчеркнул, что меры изоляции оказались эффективными. Людям придется быть готовыми к новому образу жизни — вплоть до создания вакцины или появления очень эффективных методов лечения.

«Этот процесс должен стать нашей новой нормой», — сказал эксперт.

Если власти хотят отменить ограничительные меры, то им следует действовать осторожно и поэтапно, наблюдая за эпидемической ситуацией. Пока коронавирус циркулирует по миру, никто не гарантирует, что потенциальных вспышек больше не будет.

«Люди и общество должны быть готовы к новому образу жизни», — еще раз напомнил Касаи.

По одной из версий, впервые коронавирус выявили на рынке в китайском Ухане. Разведка США не исключила, что вирус вывели в лаборатории. Сейчас во всем мире свыше 2,47 миллиона зараженных, 170 тысяч больных с COVID-19 скончались.

В России 47 121 инфицированный. Эпидемия в стране, по прогнозам врачей, продлится еще несколько месяцев.