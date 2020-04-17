Москвичам объяснили, какие документы нужно иметь при себе при походе в магазин

Во время самоизоляции жители столицы могут ходить в ближайший магазин или аптеку. При этом граждане должны обязательно брать с собой паспорт и документ, доказывающий проживание по фактическому адресу.

Депутат Мосгордумы Кирилл Щитов отметил, что в указе мэра Москвы Сергея Собянина о самоизоляции речь идет не об адресе прописки, а о фактическом месте проживания.

«Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — приводит «Интерфакс» слова Щитова.

Если человек живет у знакомых или родственников, то ему необходимо взять расписку у собственника квартиры. При отсутствии документа правоохранители могут оформить протокол, который передадут на рассмотрение инспектору. Затем жителя пригласят на разбор ситуации.

«Я уверен, что протокол будет трактоваться в пользу гражданина», — отметил депутат.

В рабочих электронных пропусках адрес проживания вообще не указывается. Для поездок в медицинское учреждение или по другим целям отмечается маршрут. При этом москвичам рекомендовали оформлять отдельные пропуска для поездок в выходные дни, если уже есть рабочий пропуск.

Электронные пропуска действуют в Москве и области с 15 апреля. Они нужны для передвижения на личном и общественном транспорте. Для передвижения пешком получать документы не нужно.