Коронавирус подозревают у 139 тысяч человек в России

В России остаются под наблюдением 139 тысяч человек из-за подозрения на коронавирус. Об этом объявили в Роспотребнадзоре.

«В РФ проведено более 2,1 миллиона тестов на коронавирус. Под меднаблюдением остается 139 тысяч человек», — говорится в сообщении ведомства, его цитирует РИА «Новости».

В Роспотребнадзоре также рассказали, что за сутки в России провели 89 тысяч исследований.

По информации на 20 апреля, с начала эпидемии в России зафиксировали 47 121 случай заражения, выздоровели 3446 человек, умерли 405.

Для борьбы с распространением вируса в России с 28 марта до конца апреля действует режим изоляции. Это значит, что выйти из дома можно только по уважительной причине: на работу, в больницу, в магазин, выбросить мусор или на прогулку с собакой.

В некоторых регионах, в том числе в Москве и Подмосковье, действует система цифровых пропусков. Они понадобятся для проезда на любом виде транспорта. Компании, если они решили продолжить работать, должны обеспечить сотрудников средствами защиты и создать дистанцию.